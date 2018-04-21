МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за грозы. Ночью ожидается мокрый снег

МЧС России
13:59, 21 апреля 2018
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Управление МЧС по Москве объявило штормовое предупреждение во второй половине дня в субботу и в ночь на воскресенье.

В регионе ожидается гроза, ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и резкое понижение температуры воздуха (до 1-3 градусов Цельсия). МЧС рекомендовало по возможности переждать непогоду дома.

В ночь на 22 апреля возможен мокрый снег.

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