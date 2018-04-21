МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за грозы. Ночью ожидается мокрый снег

Управление МЧС по Москве объявило штормовое предупреждение во второй половине дня в субботу и в ночь на воскресенье.

В регионе ожидается гроза, ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и резкое понижение температуры воздуха (до 1-3 градусов Цельсия). МЧС рекомендовало по возможности переждать непогоду дома.

В ночь на 22 апреля возможен мокрый снег.