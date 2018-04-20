Уголовное дело о миллиардных хищениях в «Росгосстрахе» возбудили по заявлению «Открытия»

Ведомости
05:36, 20 апреля 2018
Требует подтверждения

Уголовное дело о хищении против бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова было возбуждено по заявлению нового руководства «Открытия», которое с 2017 года находится под контролем Центробанка в рамках санации. Об этом со ссылкой на неназванного сотрудника правоохранительных органов и одну из сторон спора пишут «Ведомости».

Как рассказал РБК Алексей Мельников (адвокат бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова — старшего брата Сергея), дело возбуждено из-за продажи пакета акций «Росгосстрах» банку «Траст» (входит в «Открытие»). Пакет принадлежал компании «РГС Активы», которую возглавлял Сергей Хачатуров. Мельников добавил, что продажа проходила в виде «прямой биржевой сделки под контролем регулятора».

По информации «Коммерсанта», с января 2018 года «Открытие», Центробанк и МВД обсуждали результаты проверок в санируемом банке и прочих активах. В результате стороны обратились в ФСБ, которая возбудила дело 17 апреля и начала проводить обыски.

По словам адвоката, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО «Росгосстрах»: «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали». Компанию он не назвал, но сказал, что она участвовала в продаже «Росгосстраха» группе «Открытие».

Ведомости
19 апреля стало известно, что Сергей Хачатуров арестован по обвинению в растрате (хищении чужого имущества) более миллиарда рублей. Хачатуров вину не признал.
Его брат, миллиардер Данил Хачатуров также побывал на допросе, но задержан не был. Он заявил, что остается в Москве и будет доказывать свою невиновность.
«Росгосстрах» перешел под контроль «Открытия» в 2017 году, затем финансовую группу начал санировать Центробанк. Новым гендиректором стал бывший член правления ВТБ Михаил Задорнов, который заявил, что в «Росгосстрахе» «царило воровство сверху донизу».

Санация «Открытия»

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