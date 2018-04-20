Уголовное дело о миллиардных хищениях в «Росгосстрахе» возбудили по заявлению «Открытия»
Уголовное дело о хищении против бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова было возбуждено по заявлению нового руководства «Открытия», которое с 2017 года находится под контролем Центробанка в рамках санации. Об этом со ссылкой на неназванного сотрудника правоохранительных органов и одну из сторон спора пишут «Ведомости».
Как рассказал РБК Алексей Мельников (адвокат бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова — старшего брата Сергея), дело возбуждено из-за продажи пакета акций «Росгосстрах» банку «Траст» (входит в «Открытие»). Пакет принадлежал компании «РГС Активы», которую возглавлял Сергей Хачатуров. Мельников добавил, что продажа проходила в виде «прямой биржевой сделки под контролем регулятора».
По информации «Коммерсанта», с января 2018 года «Открытие», Центробанк и МВД обсуждали результаты проверок в санируемом банке и прочих активах. В результате стороны обратились в ФСБ, которая возбудила дело 17 апреля и начала проводить обыски.
По словам адвоката, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО «Росгосстрах»: «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали». Компанию он не назвал, но сказал, что она участвовала в продаже «Росгосстраха» группе «Открытие».