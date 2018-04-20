Суд арестовал подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке

Суд санкционировал арест 17-летнего подростка, который напал на учительницу и учеников в школе № 1 в Стерлитамаке (Башкирия). Против арестованного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Ранее источник агентства в следственных органах сообщал, что подозреваемого доставили в суд из больницы.

Нападение в Стерлитамаке было совершено 18 апреля. 17-летний ученик девятого класса ударил канцелярским ножом одноклассницу и учительницу, разлил горючую жидкость и поджег кабинет, а затем попытался покончить с собой. Из-за начавшегося пожара одна из учениц выпрыгнула в окно со второго этажа и получила травмы.

Нападавшего задержала полиция. В ходе проверки выяснилось , что директор школы и родители подростка знали о его намерениях. СК возбудил уголовное дело о халатности.