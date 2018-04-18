Детский омбудсмен: родители напавшего на одноклассников в Стерлитамаке подростка и директор школы знали о его планах

Директор школы № 1 в Стерлитамаке, ученик которой напал на одноклассников и учительницу с ножом, знал о его намерениях; также о них было известно родителям подростка, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
Девятиклассник рассказал о своих планах бывшей однокласснице из другой школы. Она передала это своей матери, которая поставила в известность директора школы № 1. Тот, в свою очередь, пригласил школьника и его родителей на профилактическую беседу, сообщает аппарат уполномоченного.
Пресс-служба также заявила, что подросток не раз высказывал суицидальные мысли, в связи с чем в конце 2017 года был поставлен на внутришкольный учет. Его родители заверили, что обратились с ребенком к специалистам.
Ранее издание Ufa1.ru со ссылкой на источник сообщило, что за день до нападения отец подростка пришел в школу со справкой (издание не сообщает, что это была за справка) и предупредил, что сын некоторое время не будет ходить в школу. По словам источника, он объяснил это тем, что у подростка «обострение, и требуется лечение».
Утром 18 апреля 17-летний девятиклассник школы № 1 в Стерлитамаке ранил канцелярским ножом одноклассницу и учительницу, после чего поджег кабинет. В школе сработала сигнализация; одна из учениц, спасаясь, выпрыгнула в окно второго этажа и получила травмы. Троих пострадавших госпитализировали, огонь быстро потушили.
Девятиклассник после нападения попытался покончить с собой. Его задержали и тоже доставили в больницу. Там его начали допрашивать следователи. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что подросток пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о покушении на убийство и о халатности. Следователи заявили, что в органы профилактики преступлений несовершеннолетних уже поступали обращения об агрессивном поведении подростка.
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опубликовал скриншоты личных сообщений ученика, согласно которым он планировал нападение длительное время и обсуждал его со сверстниками. Таким образом, он якобы хотел отомстить одноклассникам, которые над ним издевались. Одна из знакомых подростка заявила
, что тот был .
С начала 2018 года это уже четвертое крупное нападение на российские школы. В январе двое подростков напали с ножами на школьников в Перми; пострадали 15 человек. Через несколько дней девятиклассник с топором совершил нападение в школе в Улан-Удэ, ранив шестерых человек. В обоих случаях нападавшие попытались покончить с собой. В марте 13-летняя школьница из Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета, ранив семерых одноклассников.