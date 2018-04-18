Детский омбудсмен: родители напавшего на одноклассников в Стерлитамаке подростка и директор школы знали о его планах

Директор школы № 1 в Стерлитамаке, ученик которой напал на одноклассников и учительницу с ножом, знал о его намерениях; также о них было известно родителям подростка, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Девятиклассник рассказал о своих планах бывшей однокласснице из другой школы. Она передала это своей матери, которая поставила в известность директора школы № 1. Тот, в свою очередь, пригласил школьника и его родителей на профилактическую беседу, сообщает аппарат уполномоченного.

Пресс-служба также заявила, что подросток не раз высказывал суицидальные мысли, в связи с чем в конце 2017 года был поставлен на внутришкольный учет. Его родители заверили, что обратились с ребенком к специалистам.

Ранее издание Ufa1.ru со ссылкой на источник сообщило, что за день до нападения отец подростка пришел в школу со справкой (издание не сообщает, что это была за справка) и предупредил, что сын некоторое время не будет ходить в школу. По словам источника, он объяснил это тем, что у подростка «обострение, и требуется лечение».