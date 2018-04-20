СК: при пожаре в «Зимней вишне» погибли не 64, а 60 человек
Следственный комитет объявил, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести.
Экспертам удалось опознать всех погибших. Выданы разрешения о захоронении 37 тел. Еще 23 разрешения были предоставлены ранее.
Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Родственники заявляли о почти ста пропавших без вести, но через несколько дней после пожара СК объявил, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Основная часть погибших — это люди, оказавшиеся заблокированными в одном из кинозалов торгового центра.
По уголовному делу о пожаре арестовано руководство ТЦ, компании, отвечавшей за пожарную сигнализацию, охранник, инспектор строительного надзора, а также начальник смены пожарных.