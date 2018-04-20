СК: при пожаре в «Зимней вишне» погибли не 64, а 60 человек

Следственный комитет объявил, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести.

Экспертам удалось опознать всех погибших. Выданы разрешения о захоронении 37 тел. Еще 23 разрешения были предоставлены ранее.