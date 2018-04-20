РБК: Telegram блокируют из-за планов Дурова создать криптовалюту

Об этом, как выяснил РБК, говорится в письме сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которое он разослал коллегам 18 апреля. Подлинность письма изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Сам Антипкин от комментариев отказался.

Настоящей причиной блокировки Telegram является не отказ мессенджера в выдаче ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей, а планы Павла Дурова по запуску собственной криптовалюты.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <…>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.

В конце 2017 года стало известно, что владелец Telegram Павел Дуров намерен запустить на основе мессенджера собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram. К марту 2018 года Telegram провел два закрытых раунда ICO, собрав от инвесторов 1,7 миллиарда долларов.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

С 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. С тех пор ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean. Их Telegram использовал для обхода блокировок.

Мессенджер продолжает работать у пользователей даже без VPN. Согласно статистике , популярность Telegram на фоне блокировок только выросла. При этом из-за блокировок Роскомнадзора стали страдать сторонние сервисы.