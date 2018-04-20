РБК: Telegram блокируют из-за планов Дурова создать криптовалюту
Настоящей причиной блокировки Telegram является не отказ мессенджера в выдаче ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей, а планы Павла Дурова по запуску собственной криптовалюты.
Об этом, как выяснил РБК, говорится в письме сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которое он разослал коллегам 18 апреля. Подлинность письма изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Сам Антипкин от комментариев отказался.
«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <…>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.