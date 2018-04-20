Бывшего офицера СК приговорили к 13 годам строгого режима за взятку от Шакро Молодого

Максименко также назначили штраф 165 миллионов рублей. Его также лишили звания полковника и запретили занимать руководящие должности в госорганах.

Судья Московского городского суда Олег Музыченко приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего главу управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Его признали виновным в получении взятки 500 тысяч долларов за освобождение людей Захария Калашова (Шакро Молодого).

Показания о даче взятки против Максименко дал его бывший заместитель Александр Ламонов, бывший замглавы управления СК по Москве Денис Никандров и бывший полицейский Евгений Суржиков. Максименко свою вину не признал.

Взятка, по версии следствия, была платой за освобождение Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец), который участвовал в перестрелке у ресторана Elements в 2015, где погибли двое соратников Калашова. Другого участника перестрелки, бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева освободили от уголовной ответственности — его дело закрыто. Калашова приговорили почти к 10 годам строгого режима за вымогательство.

Помимо Максименко сотрудники СК также дали показания против главы столичного управления ведомства Александра Дрыманова. Он проходит по делу только как свидетель.