Закрыто дело против бывшего сотрудника КГБ, застрелившего двух подручных Шакро Молодого

Уголовное дело против бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, которого обвиняли в убийстве двух подручных Захария Калашова (Шакро Молодого) в декабре 2015 года, прекращено. Об этом рассказал адвокат Буданцева Максим Борисов.

Дело, по словам адвоката, было прекращено еще в феврале 2018 года в связи с отсутствием «события и состава преступления». Ранее ТАСС со ссылкой на неназванный источник писал, что дело закрыто в декабре 2017 года после возвращения его из Генпрокуратуры в Следственный комитет (СК).

Буданцева обвиняли в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.