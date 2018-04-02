Закрыто дело против бывшего сотрудника КГБ, застрелившего двух подручных Шакро Молодого
Уголовное дело против бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, которого обвиняли в убийстве двух подручных Захария Калашова (Шакро Молодого) в декабре 2015 года, прекращено. Об этом рассказал адвокат Буданцева Максим Борисов.
Дело, по словам адвоката, было прекращено еще в феврале 2018 года в связи с отсутствием «события и состава преступления». Ранее ТАСС со ссылкой на неназванный источник писал, что дело закрыто в декабре 2017 года после возвращения его из Генпрокуратуры в Следственный комитет (СК).
Буданцева обвиняли в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.
В декабре 2015 года между людьми Калашова и владелицей ресторана Elements Жанной Ким произошел конфликт. На стороне Ким выступал Буданцев. Он застрелил двух людей Андрея Кочуйкова (Итальянца), представлявшего интересы Калашова.
Все участники конфликта были задержаны, но в 2016 году Буданцева выпустили под подписку о невыезде. Помимо этого были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые, по версии следствия, пытались освободить Кочуйкова.
В марте 2018 года Калашова приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Кочуйков получил 8 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Их обоих признали виновными в вымогательстве денег у Ким.