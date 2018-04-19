В Белоруссии одобрили законопроект о внесудебной блокировке соцсетей и идентификации комментаторов на форумах

TUT.BY
11:08, 19 апреля 2018
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Парламент Белоруссии принял в первом чтении поправки в закон о СМИ, повышающие требования к интернет-изданиям и пользователям сети. Законопроект поддержали 98 депутатов Палаты представителей Нацсобрания республики. Еще двое парламентариев проголосовали против, сообщает TUT.BY.

Изменения в закон о СМИ предполагают добровольную государственную регистрацию сетевых изданий. Без нее сотрудники интернет-СМИ не будут считаться журналистами и не смогут пользоваться такими же правами, как корреспонденты традиционных СМИ. 

Кроме того, поправки впервые устанавливают права и обязанности владельцев сетевых ресурсов. Среди них — обязательная идентификация пользователей сайтов, в том числе комментаторов на интернет-форумах. Предполагается, что идентифицировать пользователей будут с помощью SMS-сообщений.

Законопроект требует обязательной модерации форумов, а также допускает блокировку соцсетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Представляя в парламенте законопроект для депутатов, министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич обосновал необходимость принятия поправок в закон о СМИ в том числе «гармонизацией белорусского законодательства с законодательством России и Казахстана».

Он также заявил, что его ведомство отслеживает ситуацию с блокировкой Telegram в России и намерено сделать выводы из этой ситуации.

Депутаты поинтересовались у министра, не уйдут ли комментаторы после введения идентификации в интернете на другие, не белорусские площадки. «Идентификация сегодня существует у многих владельцев интернет-ресурсов, и это не вызывает возмущения… Если потребитель и те участники социальных сетей, электронного пространства априори не будут соблюдать законодательную базу и будут уходить в какое-то другое пространство, я не вижу ничего страшного», — ответил Карлюкевич.

TUT.BY

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