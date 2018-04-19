SpaceX вывела на орбиту телескоп NASA для поиска экзопланет

SpaceX
05:25, 19 апреля 2018
Надежный источник

Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенный для поиска экзопланет.

Ракета Falcon 9 с космическим аппаратом была запущена с космодрома на мысе Канаверал в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск).

Первую ступень ракеты удалось опустить на специальную платформу в океане.

Первоначально запуск телескопа TESS, созданного NASA, был запланирован на понедельник, 16 апреля. Однако старт было решено отложить для проведения дополнительной проверки системы управления.
Телескоп TESS был создан NASA при участии Массачусетского технологического института (MIT). Ожидается, что миссия телескопа продлится около двух лет и за это время удастся обнаружить несколько тысяч планет, расположенных на расстоянии от 30 до 300 световых лет от Солнечной системы, которые затем более подробно будут изучать другие телескопы.

NASA ищет экзопланенты

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Турчак против Володина. Кто контролирует «Единую Россию»
24 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы