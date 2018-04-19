SpaceX вывела на орбиту телескоп NASA для поиска экзопланет
Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенный для поиска экзопланет.
Successful deployment of @NASA_TESS to a highly elliptical orbit confirmed. pic.twitter.com/y9CS82cj9N— SpaceX (@SpaceX) April 18, 2018
Ракета Falcon 9 с космическим аппаратом была запущена с космодрома на мысе Канаверал в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск).
Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/bIitVNX28p— SpaceX (@SpaceX) April 18, 2018
Первую ступень ракеты удалось опустить на специальную платформу в океане.
Первоначально запуск телескопа TESS, созданного NASA, был запланирован на понедельник, 16 апреля. Однако старт было решено отложить для проведения дополнительной проверки системы управления.
Телескоп TESS был создан NASA при участии Массачусетского технологического института (MIT). Ожидается, что миссия телескопа продлится около двух лет и за это время удастся обнаружить несколько тысяч планет, расположенных на расстоянии от 30 до 300 световых лет от Солнечной системы, которые затем более подробно будут изучать другие телескопы.