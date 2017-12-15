Ученые NASA нашли экзопланеты с помощью нейросети Google

NASA сообщило об обнаружении экзопланет в системах звезд Кеплер-80 и Кеплер-90 с помощью искусственного интеллекта Google.

Нейросеть, работая с данными телескопа «Кеплер», научилась находить планеты по изменениям в яркости звезд, возникающим при прохождении планет перед ними.

Из сообщения NASA следует, что ранее ученые нашли в системе Кеплера-90 семь планет, а с помощью нейросети нашли восьмую — Кеплер-90i, которая расположена третьей от звезды и делает оборот вокруг нее за 14,4 дня. Это вторая известная система с восемью планетами после Солнечной системы, отметили в агентстве.

В системе Кеплер-80 благодаря нейросети удалось найти шестую планету.

Ученые отмечают, что нейросеть, изучая данные телескопа «Кеплер», нередко ошибается. «Это как искать драгоценные камни среди обычных — в более мелком сите останется не только больше камней, но и больше бриллиантов», — сказал один из исследователей Эндрю Вандербург.