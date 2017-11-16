Астрономы рассказали об открытии планетной системы, которая может быть «ближайшим пригодным для жизни местом»

Сотрудники Европейской южной обсерватории (ESO) нашли на расстоянии 11 световых лет от Земли планетную систему, которая, по их мнению, может быть «ближайшим известным пригодным для возможной жизни» местом в космосе.

Речь идет о красном карлике вокруг которого вращается планета размером с Землю, обозначенная как Росс 128 b.

Звезда Росс 128 расположена дальше от Солнца, чем Проксима Центавра, вокруг которой вращается ближайшая экзопланета земного типа Проксима b. Однако Росс 128, по словам ученых, гораздо более «спокойная» звезда, на которой, в отличие от Проксимы Центавра, не происходят сильные вспышки с увеличением рентгеновского и ультрафиолетового излучения.

Планета Росс 128 b совершает оборот вокруг звезды за 9,9 дня. Она находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля — к Солнцу, но получает лишь в 1,38 раз больше энергии. Ученые предполагают, что температура на ее поверхности может быть близкая к земной.

Находится ли планета в так называемой обитаемой зоне, в которой, по мнению ученых, на ее поверхности может появиться жидкая вода, пока неизвестно.