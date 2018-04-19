Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса облачного хостинга Microsoft

Как видно из неофициальной копии выгрузки реестра, направляемой провайдерам, Роскомнадзор распорядился заблокировать подсеть 51.136.0.0/15, в которую входит 131 тысяча IP-адресов. В официальном списке IP-адресов датацентров Azure указана подсеть 51.136.0.0/17 (32 тысячи адресов, входящих в заблокированный Роскомнадзором диапазон). Остальные адреса из включенной в реестр подсети также относятся к Microsoft.

Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, принадлежащей Microsoft.

Azure — это облачная платформа Microsoft, которую пользователи и компании могут использовать, например, для хранения данных, размещения интернет-проектов и работы с алгоритмами машинного обучения. Попавший в реестр запрещенных сайтов диапазон адресов — один из нескольких тысяч, относящихся к Azure.

Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon и Digital Ocean. Это делается в попытках заблокировать мессенджер Telegram по решению Таганского районного суда Москвы.

Сам Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей, однако из-за массовых блокировок происходят перебои с доступом к другим популярным сайтам и сервисам.