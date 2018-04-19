«Коммерсант»: бывший московский следователь оформил 300 поддельных решений о распечатках телефонных переговоров

Коммерсант
06:31, 19 апреля 2018
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Подозреваемым по делу о незаконном получении детализации телефонных переговоров в Москве оказался бывший следователь полиции Олег Василенко. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, пишет «Коммерсант».

По информации газеты, после увольнения из полиции Василенко на одном из московских рынков познакомился с частным детективом (его имя не называется) и предложил ему продавать детализацию разговоров. Затем Василенко «раздобыл» поддельную печать Мещанского суда Москвы.

С помощью этой печати он оформил около 300 поддельных судебных решений о предоставлении детализации разговоров, которые передавал операторам сотовой связи. За каждую детализацию покупатель платил от 45 до 100 тысяч рублей, из которых Василенко получал 10-15 тысяч, считают следователи.

Василенко сам явился с повинной после возбуждения против него уголовного дела. Его не задержали и не стали избирать меру пресечения до предъявления обвинения.

17 апреля управление Следственного комитета по Москве рассказало, что возбудило дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и подделке документов и печатей против «мужчины», который незаконно получал детализации разговоров. Никаких других подробностей в ведомстве не сообщили.
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