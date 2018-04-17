В Москве задержан мужчина, который по поддельным документам получил данные о звонках сотен людей

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали в Москве мужчину, который незаконно получал у сотовых операторов данные о переговорах сотен людей. Против него возбудили дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и подделке документов и печатей.

По версии следствия, 33-летний подозреваемый (его имя не раскрывается) «не ранее 2016 года» начал распечатывать на своем компьютере решения, на которые ставил поддельную печать одного из московских судов. Печать он, как сообщает СК, купил.

Затем мужчина предъявлял эти документы сотовым операторам и получал у них список соединений абонентов и абонентских устройств, которые потом передавал третьим лицам. Кому и с какой целью он передавал данные, не уточняется.

Задержанный, как утверждается, «не отрицал» вину в совершении преступлений. Идет ли речь о признательных показаниях, не уточняется.