Google отключила возможность использовать свой домен для обхода блокировок

The Verge
07:41, 19 апреля 2018
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Google изменила свою сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок. Обновление заметили 13 апреля разработчики анонимайзера Tor, в Google подтвердили, что это так.

Режим работы сетей компании позволял сторонним разработчикам делать вид, что они обращаются к сайтам с домена Google.com. Это позволяло обходить блокировки, в том числе на государственном уровне, потому что трафик от Google не фильтровался. Такой функцией, в частности, пользовался мессенджер Signal.

«Использование подставного домена никогда не было функционалом Google, но до последнего времени это работало из-за особенностей нашего программного обеспечения. Мы постоянно обновляем сеть и в рамках очередного дополнения отключили этот режим. Возвращать его в будущем мы не планируем», — заявил представитель Google (англ. яз.).

The Verge
13 апреля российский суд постановил заблокировать в стране доступ к Telegram. Для обхода блокировок мессенджер стал использовать, в том числе, серверы Google, которые начал массово блокировать Роскомнадзор.

Блокировка Telegram

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