Google отключила возможность использовать свой домен для обхода блокировок

Google изменила свою сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок. Обновление заметили 13 апреля разработчики анонимайзера Tor, в Google подтвердили, что это так.

Режим работы сетей компании позволял сторонним разработчикам делать вид, что они обращаются к сайтам с домена Google.com. Это позволяло обходить блокировки, в том числе на государственном уровне, потому что трафик от Google не фильтровался. Такой функцией, в частности, пользовался мессенджер Signal.