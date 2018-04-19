Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвинили в хищении более миллиарда рублей. Он арестован
Лефортовский суд арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, который приходится младшим братом бывшему главе компании Данилу Хачатурову. Решение об аресте было принято 18 апреля.
Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Хачатурова Алексей Мельников, его обвинили в хищении имущества на сумму более миллиарда рублей. Хачатуров не признает вину и не понимает обвинение, добавил адвокат.
Мельников пояснил РБК, что «группа лиц» пытается оспорить договоренности, реализованные компанией «РГС Активы». По версии следствия, Хачатуров присвоил имущество компании.
Адвокат заявил, что Данил Хачатуров к делу отношения не имеет.
«То, что эти договоренности, реализованные, подчеркиваю, в соответствии с законом, сегодня, спустя почти год кому-то не нравятся с его точки зрения или амбиций, не ставит под сомнение их правомерность и может привести к оспариванию всей сделки», — заявил Мельников РБК.