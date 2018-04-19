Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвинили в хищении более миллиарда рублей. Он арестован

Лефортовский суд арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, который приходится младшим братом бывшему главе компании Данилу Хачатурову. Решение об аресте было принято 18 апреля.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Хачатурова Алексей Мельников, его обвинили в хищении имущества на сумму более миллиарда рублей. Хачатуров не признает вину и не понимает обвинение, добавил адвокат.

Мельников пояснил РБК, что «группа лиц» пытается оспорить договоренности, реализованные компанией «РГС Активы». По версии следствия, Хачатуров присвоил имущество компании.

Адвокат заявил, что Данил Хачатуров к делу отношения не имеет.