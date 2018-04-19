Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвинили в хищении более миллиарда рублей. Он арестован

РБК
12:45, 19 апреля 2018
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Лефортовский суд арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, который приходится младшим братом бывшему главе компании Данилу Хачатурову. Решение об аресте было принято 18 апреля.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Хачатурова Алексей Мельников, его обвинили в хищении имущества на сумму более миллиарда рублей. Хачатуров не признает вину и не понимает обвинение, добавил адвокат.

Мельников пояснил РБК, что «группа лиц» пытается оспорить договоренности, реализованные компанией «РГС Активы». По версии следствия, Хачатуров присвоил имущество компании.

Адвокат заявил, что Данил Хачатуров к делу отношения не имеет.

«То, что эти договоренности, реализованные, подчеркиваю, в соответствии с законом, сегодня, спустя почти год кому-то не нравятся с его точки зрения или амбиций, не ставит под сомнение их правомерность и может привести к оспариванию всей сделки», — заявил Мельников РБК.

РБК
«Росгосстрах» в 2016 году был продан холдингу «Открытие», который с 2017 года находится под контролем Центробанка в рамках санации. В сентябре Данила Хачатурова сняли с поста президента компании. За 2017 год «Росгосстрах» показал рекордный убыток 55,6 миллиарда рублей.
Данил Хачатуров — миллиардер с состоянием 2 миллиарда долларов. Он занимает 48-ю строчку в рейтинге российского Forbes.

Санация «Открытия»

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