В Стерлитамаке школьник напал на девушку и учителя и попытался покончить с собой

В школе № 1 Стерлитамака ученик с ножом напал на преподавателя и других школьников. По информации Ufa1.ru, пострадала учительница информатики и две ученицы. Одна из них, спасаясь от нападавшего, выпрыгнула из окна второго этажа.

Сам нападавший — по предварительным данным, он учится в 9-м классе — попытался покончить с собой. Всех пострадавших, включая нападавшего, госпитализировали.

Вскоре после нападения в одном из классов школы начался пожар, всех учеников эвакуировали. Устроил ли пожар нападавший, не уточняется, но о такой версии пишут в соцсетях.

О причинах нападения ничего не сообщается, но Ufa1 пишет, что нападавший учился в спецклассе из-за задержек в развитии.

В пресс-службе регионального управления СК «Интерфаксу» заявили, что в школу, где произошло задымление, выехали следователи. В республиканском минздраве подтвердили госпитализацию четырех человек. На место происшествия выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.