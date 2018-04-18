В Стерлитамаке школьник напал на девушку и учителя и попытался покончить с собой
В школе № 1 Стерлитамака ученик с ножом напал на преподавателя и других школьников. По информации Ufa1.ru, пострадала учительница информатики и две ученицы. Одна из них, спасаясь от нападавшего, выпрыгнула из окна второго этажа.
Сам нападавший — по предварительным данным, он учится в 9-м классе — попытался покончить с собой. Всех пострадавших, включая нападавшего, госпитализировали.
Вскоре после нападения в одном из классов школы начался пожар, всех учеников эвакуировали. Устроил ли пожар нападавший, не уточняется, но о такой версии пишут в соцсетях.
О причинах нападения ничего не сообщается, но Ufa1 пишет, что нападавший учился в спецклассе из-за задержек в развитии.
В пресс-службе регионального управления СК «Интерфаксу» заявили, что в школу, где произошло задымление, выехали следователи. В республиканском минздраве подтвердили госпитализацию четырех человек. На место происшествия выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
По предварительной информации, мальчик не пришел на урок и отсиживался в школьном коридоре. Учитель привела подростка в кабинет, парень вел себя агрессивно и поранил ножом руку одноклассницы, после чего накинулся на учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин, поджег его и пытался покончить с собой. В этот момент еще одна одноклассница пыталась спастись и выпрыгнуть в окно, но ее одернули и затащили обратно в класс. Она отделалась ушибами. На данный момент, все пострадавшие находятся в больнице, сообщил источник Ufa1.