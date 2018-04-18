Омбудсмен направила запросы о гибели в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного. На его теле обнаружили следы пыток

Интерфакс
14:43, 18 апреля 2018
Надежный источник

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру и ФСИН в связи с гибелью в тюрьме бизнесмена Валерия Пшеничного.

На теле Пшеничного, как писала «Новая газета» со ссылкой на данные судмедэкспертизы, были обнаружены следы пыток, а причиной смерти стало удушение и травма шеи.

«Я сегодня сделала запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и ФСИН [ее директору Александру] Корниенко, для того чтобы получить объективную информацию. И либо развеять эти инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости», — сказала Москалькова.

Если информация в СМИ верна, подчеркнула она, то виновные должны быть наказаны.

Ранее о намерении разобраться в «дичайшей истории» с гибелью бизнесмена заявил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Валерий Пшеничный был взят под стражу в январе 2018 года по делу о завышении стоимости контракта на разработку трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодок «Варшавянка». Свою вину он отрицал.
В феврале Пшеничный был обнаружен мертвым в СИЗО. Во ФСИН заявили, что он на время остался в камере один, а затем был найден повешенным. По факту смерти Пшеничного было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
16 апреля «Новая газета» со ссылкой на данные судмедэкспертизы сообщила, что на теле Пшеничного были обнаружены следы изнасилования и электротравмы, колотые и резаные раны. У погибшего был сломан позвоночник. Причиной смерти, следует из данных судмедэкспертизы, стало удушение шнурком.
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