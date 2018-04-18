Омбудсмен направила запросы о гибели в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного. На его теле обнаружили следы пыток
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру и ФСИН в связи с гибелью в тюрьме бизнесмена Валерия Пшеничного.
На теле Пшеничного, как писала «Новая газета» со ссылкой на данные судмедэкспертизы, были обнаружены следы пыток, а причиной смерти стало удушение и травма шеи.
«Я сегодня сделала запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и ФСИН [ее директору Александру] Корниенко, для того чтобы получить объективную информацию. И либо развеять эти инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости», — сказала Москалькова.
Если информация в СМИ верна, подчеркнула она, то виновные должны быть наказаны.
Ранее о намерении разобраться в «дичайшей истории» с гибелью бизнесмена заявил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.