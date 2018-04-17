Tesla временно приостановила производство Model 3 из-за проблем с автоматикой

Автопроизводитель Tesla 16 апреля объявил, что временно останавливает сборку Model 3 для «улучшения работы автоматики». По словам неназванного сотрудника завода, который побеседовал с Buzzfeed News, об этом было объявлено внезапно.

Компания планирует прекратить работу на 4-5 дней. Сотрудникам предложили использовать отпуск, иначе эти дни не будут оплачены. Части работников предложат временно исполнять другие обязанности.

В своем заявлении для прессы компания добавила, что хочет улучшить производственную линию, убрав «узкие места» для повышения скорости выпуска.

16 апреля Tesla также опубликовала ответ на журналистское расследование о большом количестве травм на заводе. Там заявили, что проверили правила регистрации травм и не нашли подтверждения заявлениям работников о якобы системе занижения травматизма.