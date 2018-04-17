Роскомнадзор заявил об обнаружении IP-адресов пуш-уведомлений, которые Telеgram использует для обхода блокировки

«Мы в курсе этой технологии, IP-адреса ее идентифицированы. В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок», — сказал Жаров.

Роскомнадзор обнаружил IP-адреса, с которых Telegram рассылает пуш-уведомления для обхода блокировки, сообщил глава ведомства Александр Жаров в интервью Russia Today.

Telegram присылает пользователям пуш-уведомления, через которые приложение мессенджера обновляет сетевые настройки и таким образом переходит на новый сервер для обхода блокировки.

Провайдеры и Роскомнадзор не могут перехватить информацию, которая приходит в пуш-уведомлениях, потому что пуши контролируют производители мобильных операционных программ — Apple и Google.

Если Роскомнадзор заблокирует IP-адреса, с которых приходят пуш-уведомления Telegram, то пользователи, возможно, перестанут получать пуши не только от мессенджера, но и от остальных приложений.

Telegram был заблокирован в России 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. Иск против мессенджера был подан в связи с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Роскомнадзор также внес в реестр запрещенных сайтов около 17 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Telegram использует адреса этих облачных сервисов для обхода ограничений.