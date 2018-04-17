Протестующие в Ереване блокируют госучреждения. Лидер оппозиции объявил о начале «бархатной революции»

Интерфакс
09:40, 17 апреля 2018
Надежный источник

Сторонники оппозиции, второй день проводящие массовые акции протеста в Ереване, начали блокировать государственные учреждения Армении.

Как сообщает «Интерфакс», протестующие окружили здания генеральной прокуратуры, министерства иностранных дел и комитета по государственным доходам. У каждого здания стоят по 10-15 человек, блокируя входные двери.

Утром 17 апреля лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян, выступая перед сторонниками на центральной площади Еревана, объявил, что в республике сложилась революционная ситуация. Политик предложил организовать шествия и ненасильственные сидячие акции протеста с тем, чтобы парализовать работу правительственных органов.

«По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я и здесь сейчас объявляю о начале бархатной революции», — сказал Никол Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Интерфакс
Массовые акции протеста начались в Ереване 16 апреля. Участники протестуют против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате столкновений в понедельник пострадали более 40 человек.
17 апреля в парламенте Армении началось заседание по вопросу избрания Саргсяна на пост премьера. Здание оцеплено сотрудниками полиции.
В 2015 году в Армении прошла конституционная реформа, в результате которой республика перешла от президентской к парламентской форме правления. В результате реформы были расширены полномочия премьер-министра, а президент стал фигурой с представительскими функциями.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

Подкасты
Какой город лучше для жизни — большой или маленький?
28 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы