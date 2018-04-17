Протестующие в Ереване блокируют госучреждения. Лидер оппозиции объявил о начале «бархатной революции»
Сторонники оппозиции, второй день проводящие массовые акции протеста в Ереване, начали блокировать государственные учреждения Армении.
Как сообщает «Интерфакс», протестующие окружили здания генеральной прокуратуры, министерства иностранных дел и комитета по государственным доходам. У каждого здания стоят по 10-15 человек, блокируя входные двери.
Утром 17 апреля лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян, выступая перед сторонниками на центральной площади Еревана, объявил, что в республике сложилась революционная ситуация. Политик предложил организовать шествия и ненасильственные сидячие акции протеста с тем, чтобы парализовать работу правительственных органов.
«По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я и здесь сейчас объявляю о начале бархатной революции», — сказал Никол Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.