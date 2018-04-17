«Деградация Telegram сейчас составляет 30%». Глава Роскомнадзора отчитался о ходе блокировки мессенджера

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «деградация Telegram сейчас составляет 30%». Об этом сообщает издание The Bell вечером 17 апреля.

Заблокированы не все подсети, которые использует Telegram, добавил он.

Мессенджер Telegram с 16 апреля блокируется в России. Роскомнадзор попросил суд санкционировать блокировку из-за отказа мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Telegram использует встроенные методы обхода блокировок — у многих пользователей приложение продолжает работать без VPN и других внешних способов.

В попытках закрыть доступ к мессенджеру Роскомнадзор 16-17 апреля заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, которые использует Telegram для обхода блокировок. После этого пользователи разных сервисов, также использующих эти адреса, стали жаловаться на сбои в их работе.