Бывший президент Армении стал премьер-министром. В Ереване митингуют против его избрания

Panarmenian
14:17, 17 апреля 2018
Надежный источник

Парламент Армении 17 апреля избрал бывшего президента Сержа Саргсяна новым премьер-министром страны, сообщает издание Panarmenian.net.

За кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против было отдано 17 голосов.

В Ереване несколько дней продолжаются акции против выдвижения Саргсяна на пост премьера. 16 апреля произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадали более 40 человек. 17 апреля участники акции протеста начали блокировать государственные учреждения.
Серж Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 годах. До этого он занимал пост премьер-министра (в 2007-2008 годах), а также возглавлял министерства обороны, внутренних дел и национальной безопасности.
В 2015 году Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. В результате конституционной реформы были расширены полномочия премьер-министра, а президент стал церемониальной фигурой.
17 апреля в армянском парламенте прошли первые после реформы выборы премьер-министра. Кандидатуру Сержа Саргсяна на этот пост выдвинула правящая Республиканская партия Армении.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы