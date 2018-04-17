Бывший президент Армении стал премьер-министром. В Ереване митингуют против его избрания

За кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против было отдано 17 голосов.

В Ереване несколько дней продолжаются акции против выдвижения Саргсяна на пост премьера. 16 апреля произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадали более 40 человек. 17 апреля участники акции протеста начали блокировать государственные учреждения.

Серж Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 годах. До этого он занимал пост премьер-министра (в 2007-2008 годах), а также возглавлял министерства обороны, внутренних дел и национальной безопасности.

В 2015 году Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. В результате конституционной реформы были расширены полномочия премьер-министра, а президент стал церемониальной фигурой.

17 апреля в армянском парламенте прошли первые после реформы выборы премьер-министра. Кандидатуру Сержа Саргсяна на этот пост выдвинула правящая Республиканская партия Армении.