Жительница Красноярска приговорена к 2 годам условно за изображения из закрытого альбома «ВКонтакте»

Суд в Красноярске приговорил Оксану Походун к двум годам условно за изображения из закрытого альбома в соцсети «ВКонтакте», признав ее виновной в разжигании ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Походун в ходе судебного процесса настаивала на том, что хранила «коллекцию маргинальных мемов» в альбоме, который был закрыт для других пользователей. Представители ФСБ, в свою очередь, утверждали, что альбом был в открытом доступе.

Обвинение просило суд приговорить Походун к 1,5 года колонии-поселения. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Будет ли подана апелляция на приговор, пока не решено, сообщил адвокат Походун Владимир Васин.