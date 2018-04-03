Активистку «Артподготовки» потребовали приговорить к 1,5 годам за изображения из закрытого альбома «ВКонтакте»

Обвинение потребовало 1,5 года колонии-поселения для активистки запрещенного движения «Артподготовка» Оксаны Походун. Об этом 3 апреля попросил прокурор в ходе прений в Советском районном суде Красноярска, рассказал «Медузе» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Походун подозревается в публикации в закрытом альбоме на своей странице «ВКонтакте» изображений, возбуждающих ненависть или вражду по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Оглашая позицию обвинения в суде, прокурор сослался на «повышенную общественную опасность преступления и личность подсудимой».

Ранее активистка заявляла, что альбом, изображения в котором стали поводом для возбуждения уголовного дела, был недоступен ни для кого, кроме нее. «В нем я собираю коллекцию разных маргинальных мемов, которые ходят по интернету. Я так полагаю, сотрудники ФСБ зашли на мою страницу, увидели, что хотели — и все», — цитирует ее слова «Медиазона».