Активистку «Артподготовки» потребовали приговорить к 1,5 годам за изображения из закрытого альбома «ВКонтакте»

Meduza
10:23, 3 апреля 2018
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Обвинение потребовало 1,5 года колонии-поселения для активистки запрещенного движения «Артподготовка» Оксаны Походун. Об этом 3 апреля попросил прокурор в ходе прений в Советском районном суде Красноярска, рассказал «Медузе» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Походун подозревается в публикации в закрытом альбоме на своей странице «ВКонтакте» изображений, возбуждающих ненависть или вражду по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Оглашая позицию обвинения в суде, прокурор сослался на «повышенную общественную опасность преступления и личность подсудимой».

Ранее активистка заявляла, что альбом, изображения в котором стали поводом для возбуждения уголовного дела, был недоступен ни для кого, кроме нее. «В нем я собираю коллекцию разных маргинальных мемов, которые ходят по интернету. Я так полагаю, сотрудники ФСБ зашли на мою страницу, увидели, что хотели — и все», — цитирует ее слова «Медиазона».

По версии следствия, в 2012 году Оксана Походун зарегистрировала под псевдонимом страницу «ВКонтакте», на которой в период с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, в которых фигурировали события на Украине, священнослужители и президент Владимир Путин.
Адвокат Владимир Васин уверен, что уголовное преследование Оксаны Походун связано с ее гражданской активностью. 10 апреля прения по делу продолжатся. Защитник намерен на них ходатайствовать о полном оправдании активистки.

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