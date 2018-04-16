В Санкт-Петербурге на клиентов «Почты России» тайно оформляли кредиты
Банк «Открытие» обнаружил более сотни случаев тайного оформления кредитов на клиентов «Почты России» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление банка.
Сотрудники почтовых отделений, заявили в банке, оформляли поддельные договоры на пенсионеров и похищали полученные кредиты.
О мошеннической схеме стало известно после того, как у пенсионеров в квитанциях стала появляться строчка об удержании денежных средств в счет оплаты ранее оформленных договоров, которые они, как выяснилось, не заключали.
Банк согласился простить задолженность пострадавшим пенсионерам и вернуть им деньги, списанные для погашения кредитов, взятых на их имя мошенниками.
С начала 2018 года, напомнили в банке, «Открытие» прекратило выдачу новых потребительских кредитов через почтовые отделения.
«Банк принял решение о техническом погашении всех долгов, процентов и пеней, начисленных потерпевшим, и возврате им денежных средств, списанных в счет погашения «кредитов», — уточняют в «Открытии».