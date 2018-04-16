В Санкт-Петербурге на клиентов «Почты России» тайно оформляли кредиты

Фонтанка.ру
11:57, 16 апреля 2018
Надежный источник

Банк «Открытие» обнаружил более сотни случаев тайного оформления кредитов на клиентов «Почты России» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление банка.

Сотрудники почтовых отделений, заявили в банке, оформляли поддельные договоры на пенсионеров и похищали полученные кредиты.

О мошеннической схеме стало известно после того, как у пенсионеров в квитанциях стала появляться строчка об удержании денежных средств в счет оплаты ранее оформленных договоров, которые они, как выяснилось, не заключали.

Банк согласился простить задолженность пострадавшим пенсионерам и вернуть им деньги, списанные для погашения кредитов, взятых на их имя мошенниками.

С начала 2018 года, напомнили в банке, «Открытие» прекратило выдачу новых потребительских кредитов через почтовые отделения.

«Банк принял решение о техническом погашении всех долгов, процентов и пеней, начисленных потерпевшим, и возврате им денежных средств, списанных в счет погашения «кредитов», — уточняют в «Открытии».

Фонтанка.ру
ЦБ в августе 2017 года принял решение о санации банка «Открытие» по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. По этой схеме ЦБ в декабре получил полный контроль над «Открытием».

Санация «Открытия»

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