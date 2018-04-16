В результате столкновений в Ереване пострадали более 40 человек

Интерфакс
14:42, 16 апреля 2018
Надежный источник

В результате столкновений полиции с протестующими против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении в больницы Еревана доставлены 46 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

Пострадавшие участники акции получили в основном поверхностные ранения нижних конечностей; часть их них после оказания медицинской помощи была выписана из больниц. Среди раненых также шестеро полицейских. У одного из них была перерезана вена, его прооперировали. «Жизни пострадавших опасность не угрожает», — сообщили в Минздраве.

В ходе столкновений в Ереване ранения также получил организатор акции протеста, глава оппозиционный фракции «Елк» Никол Пашинян. Его госпитализировали, но вскоре политик вернулся на проспект Баграмяна, где проходит демонстрация. Он заявил, что ему повредила глаз выпущенная полицейскими шумовая граната, пишет местное издание Panarmenian.net.

В Ереване 16 апреля начались массовые акции против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Демонстранты заблокировали движение на нескольких улицах и попытались прорвать оцепление у парламента; полиция применила слезоточивый газ.
В Армении в 2015 году прошла конституционная реформа, в результате которой республика перешла от президентской к парламентской форме правления. В результате реформы расширены полномочия премьер-министра, а президент стал фигурой с представительскими функциями.
Первые после реформы выборы премьер-министра назначены в парламенте на 17 апреля. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на пост премьера Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал пост президента страны.

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В Ереване проходят массовые акции против бывшего президента Сержа Саргсяна. Полиция применила спецсредства

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