В результате столкновений в Ереване пострадали более 40 человек

В результате столкновений полиции с протестующими против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении в больницы Еревана доставлены 46 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

Пострадавшие участники акции получили в основном поверхностные ранения нижних конечностей; часть их них после оказания медицинской помощи была выписана из больниц. Среди раненых также шестеро полицейских. У одного из них была перерезана вена, его прооперировали. «Жизни пострадавших опасность не угрожает», — сообщили в Минздраве.

В ходе столкновений в Ереване ранения также получил организатор акции протеста, глава оппозиционный фракции «Елк» Никол Пашинян. Его госпитализировали, но вскоре политик вернулся на проспект Баграмяна, где проходит демонстрация. Он заявил, что ему повредила глаз выпущенная полицейскими шумовая граната, пишет местное издание Panarmenian.net.