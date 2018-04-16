Собственник «Зимней вишни» два года не ремонтировал противопожарную систему

Собственники торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 64 человека, знали о неисправности системы пожарной безопасности здания почти два года, но так и не выделили средств на ее ремонт. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре.

Договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации был заключен между гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания—собственник «Зимней вишни») Юлией Богдановой и главой компании «Системный интегратор» Игорем Полозиненко в июле 2016 года.

Сама система была установлена томским ООО «Альфа» в 2013 году. Новый подрядчик выявил многочисленные недостатки при установке оборудования и оценил приведение противопожарной системы в соответствующее нормативам состояние в семь миллионов рублей. Средства на это выделены не были. Сейчас Богданова и Полозиненко находятся под арестом.