Роскомнадзор пообещал блокировать VPN-сервисы по запросу компетентных органов
Меры против инструментов обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством по запросу компетентных органов. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В комментарии РИА Новости чиновник добавил, что не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, поскольку все уже есть в действующих законах.
«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо продолжим действовать точно также», — заявил Жаров.