Роскомнадзор пообещал блокировать VPN-сервисы по запросу компетентных органов

Меры против инструментов обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством по запросу компетентных органов. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В комментарии РИА Новости чиновник добавил, что не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, поскольку все уже есть в действующих законах.