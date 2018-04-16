Роскомнадзор пообещал блокировать VPN-сервисы по запросу компетентных органов

Интерфакс
09:49, 16 апреля 2018
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Меры против инструментов обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством по запросу компетентных органов. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В комментарии РИА Новости чиновник добавил, что не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, поскольку все уже есть в действующих законах.

«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо продолжим действовать точно также», — заявил Жаров.

Интерфакс
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Новость о судебном решении в отношении мессенджера вызвала всплеск запросов пользователей в сети о сервисах обхода блокировок. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей.
16 апреля российские провайдеры начали ограничивать доступ к Telegram по требованию Роскомнадзора. Ведомство также потребовало от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.
Согласно поправкам к закону «Об информации» от 1 ноября 2017 года, компании, предоставляющие сервисы для обхода блокировок, обязали блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов.

Блокировка Telegram

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