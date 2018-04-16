Имя попавшего под санкции Вексельберга пропало из списка акционеров двух банков на сайте ЦБ

РБК
13:18, 16 апреля 2018
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Упоминание о миллиардере Викторе Вексельберге пропало из списка акционеров Меткомбанка и банка «Международный финансовый клуб» (МФК), которые опубликованы на сайте Центробанка. Внимание на это обратило РБК.

На странице Меткомбанка присутствует список акционеров с датой 13 февраля 2018 года. В нем Вексельберга нет, хотя в списке собственников на сайте самого Меткомбанка указана его компания «Ренова» с 9,9% акций. В предыдущей версии списка на сайте ЦБ (от 5 сентября 2017 года) «Ренова» также присутствовала.

Со страницы МФК ссылка на список акционеров пропала, ее видно только в кэше за 13 апреля. На сайте самого МФК Вексельберг до сих пор указан обладателем 39,4% акций.

РБК направил запросы в ЦБ, Меткомбанк и группу «Ренова», на момент публикации ответа на эти запросы нет.

РБК
6 апреля США ввели санкции против Вексельберга и «Реновы». За сотрудничество с ними Вашингтон может ввести санкции против любой компании.
В 2017 году российское правительство получило полномочия скрывать информацию о людях и компаниях для «обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества».

Новые санкции США

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