Имя попавшего под санкции Вексельберга пропало из списка акционеров двух банков на сайте ЦБ

Упоминание о миллиардере Викторе Вексельберге пропало из списка акционеров Меткомбанка и банка «Международный финансовый клуб» (МФК), которые опубликованы на сайте Центробанка. Внимание на это обратило РБК.

На странице Меткомбанка присутствует список акционеров с датой 13 февраля 2018 года. В нем Вексельберга нет, хотя в списке собственников на сайте самого Меткомбанка указана его компания «Ренова» с 9,9% акций. В предыдущей версии списка на сайте ЦБ (от 5 сентября 2017 года) «Ренова» также присутствовала.

Со страницы МФК ссылка на список акционеров пропала, ее видно только в кэше за 13 апреля. На сайте самого МФК Вексельберг до сих пор указан обладателем 39,4% акций.