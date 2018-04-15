Facebook потратила 9 миллионов в год на обеспечение безопасности Цукерберга

CNN
07:04, 15 апреля 2018
Надежный источник

Соцсеть Facebook в 2017 году потратила на обеспечение безопасности и оплату поездок своего руководителя Марка Цукерберга 9 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN.

По сравнению с предыдущим годом, отмечает CNN, эти статьи расходов выросли почти вдвое, с 5,8 миллиона долларов. Всего с 2015 года компания потратила на безопасность Цукерберга около 20 миллионов долларов.

Facebook, в частности, полностью оплачивает поездки Цукерберга на частном самолете, включая обслуживание на борту, а также охрану его дома.

В Facebook необходимость трат обосновали «угрозами безопасности Цукерберга, напрямую связанными с его ролью основателя и руководителя компании».

«Нам требуются эти меры безопасности за счет компании из-за того, что господин Цукерберг важен для Facebook», — говорится в заявлении соцсети (англ.яз.).

CNN
Марк Цукерберг официально получает в Facebook зарплату в один доллар в год.
Поездки и обеспечение безопасности оплачивают своим руководителям и другие крупные компании. Apple, сообщает CNN со ссылкой на отчетность компании, потратила на оплату этих расходов своего главы Тима Кука в 2017 году 317 тысяч долларов.

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