Facebook потратила 9 миллионов в год на обеспечение безопасности Цукерберга
Соцсеть Facebook в 2017 году потратила на обеспечение безопасности и оплату поездок своего руководителя Марка Цукерберга 9 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN.
По сравнению с предыдущим годом, отмечает CNN, эти статьи расходов выросли почти вдвое, с 5,8 миллиона долларов. Всего с 2015 года компания потратила на безопасность Цукерберга около 20 миллионов долларов.
Facebook, в частности, полностью оплачивает поездки Цукерберга на частном самолете, включая обслуживание на борту, а также охрану его дома.
В Facebook необходимость трат обосновали «угрозами безопасности Цукерберга, напрямую связанными с его ролью основателя и руководителя компании».
«Нам требуются эти меры безопасности за счет компании из-за того, что господин Цукерберг важен для Facebook», — говорится в заявлении соцсети (англ.яз.).