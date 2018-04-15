Башар Асад оценил затраты на восстановление сирийской экономики в 400 миллиардов долларов
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами заявил, что на восстановление экономики Сирии потребуется 400 миллиардов долларов. Об этом рассказал Дмитрий Саблин, возглавлявший группу встречавшихся с Асадом депутатов.
Для того, чтобы восстановить инфраструктуру страны, по словам Асада, потребуется 10-15 лет, добавил Саблин.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, также присутствовавшая на встрече с Асадом в Дамаске, в свою очередь рассказала, что президент Сирии принял ее приглашение посетить регион.
У Асада, сообщила Комарова «Интерфаксу», во время встречи был «абсолютно позитивный настрой, хорошее настроение».
Группа российских депутатов и чиновников прибыла на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаск 11 апреля. В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по нескольким целям в Сирии в ответ на химическую атаку в провинции Восточная Гута, в которой обвиняются правительственные войска.
В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война. Россия, поддерживающая Башара Асада, с сентября 2015 года проводит в Сирии военную операцию.
Из-за связи с Асадом в отношении некоторых российских компаний и граждан введены санкции. В частности, как сообщал The Bell, в санкционный список в начале апреля попала «Российская финансовая корпорация» (РФК) — главный банк для расчетов между правительствами РФ и Сирии.
Из-за поддержки Асада США могут ввести новые санкции в отношении России. Возможность таких ограничительных мер обсуждается в Белом доме, написал 14 апреля бывший советник Бюро Минфина США по санкциям Брайан ОʼТул.