Башар Асад оценил затраты на восстановление сирийской экономики в 400 миллиардов долларов

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами заявил, что на восстановление экономики Сирии потребуется 400 миллиардов долларов. Об этом рассказал Дмитрий Саблин, возглавлявший группу встречавшихся с Асадом депутатов.

Для того, чтобы восстановить инфраструктуру страны, по словам Асада, потребуется 10-15 лет, добавил Саблин.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, также присутствовавшая на встрече с Асадом в Дамаске, в свою очередь рассказала, что президент Сирии принял ее приглашение посетить регион.

У Асада, сообщила Комарова «Интерфаксу», во время встречи был «абсолютно позитивный настрой, хорошее настроение».