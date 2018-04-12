США ввели санкции против главного банка для расчетов между Россией и Сирией
«Российская финансовая корпорация» (РФК), включенная США в расширенный санкционный список, является главным банком для расчетов между Россией и Сирией, сообщили несколько источников The Bell.
В комментарии Минфина США к санкционному списку говорилось, что ограничительные меры применяются к РФК из-за того, что банк принадлежит «Рособоронэкспорту», поставляющему в Сирию оружие.
Источники The Bell, в свою очередь, указывают, что через РФК выполнялись межправительственные расчеты между Россией и Сирией.
«Другие банки, через которые можно было проводить такие расчеты, мне неизвестны», — сказал один из собеседников The Bell.
«Логично, что остальные госбанки от этой токсичности были избавлены — операции с Сирией для любого из них могли закончиться ужесточением санкций», — говорит преподаватель кафедры международного права МГУ Сергей Гландин.