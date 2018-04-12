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США ввели санкции против главного банка для расчетов между Россией и Сирией

The Bell
09:41, 12 апреля 2018
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«Российская финансовая корпорация» (РФК), включенная США в расширенный санкционный список, является главным банком для расчетов между Россией и Сирией, сообщили несколько источников The Bell.

В комментарии Минфина США к санкционному списку говорилось, что ограничительные меры применяются к РФК из-за того, что банк принадлежит «Рособоронэкспорту», поставляющему в Сирию оружие.

Источники The Bell, в свою очередь, указывают, что через РФК выполнялись межправительственные расчеты между Россией и Сирией.

«Другие банки, через которые можно было проводить такие расчеты, мне неизвестны», — сказал один из собеседников The Bell. 

«Логично, что остальные госбанки от этой токсичности были избавлены — операции с Сирией для любого из них могли закончиться ужесточением санкций», — говорит преподаватель кафедры международного права МГУ Сергей Гландин.

The Bell
«Российская финансовая корпорация» занимает 186 место в российской банковской системе по размеру активов. Основными клиентами банка являются контрагенты «Ростеха», в состав которого входит «Рособоронэкспорт», владеющий РФК.
Расширенный санкционный список Минфин США представил 6 апреля. В него был включены 24 бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний, в том числе «Рособоронэкспорт» и РФК.

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