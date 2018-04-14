В Сирии сообщили о ранении трех человек в результате авиаударов по Хомсу

Associated Press
04:54, 14 апреля 2018
Надежный источник

В результате авиаударов по Хомсу пострадали трое гражданских лиц, сообщает Associated Press со ссылкой на сирийские государственные СМИ. 

Утверждается, что это произошло после того, как ракеты были сбиты с курса.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник пишет о шести пострадавших.

Сирийское телевидение сообщило, что удары по целям в Дамаске повредили здание Центра научных исследований (CERS), в котором располагались лаборатории и учебный центр, передает BBC News. В результате этой атаки никто не пострадал.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию.
Целями операции стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.

Война в Сирии

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