В Сирии сообщили о ранении трех человек в результате авиаударов по Хомсу
В результате авиаударов по Хомсу пострадали трое гражданских лиц, сообщает Associated Press со ссылкой на сирийские государственные СМИ.
Утверждается, что это произошло после того, как ракеты были сбиты с курса.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник пишет о шести пострадавших.
Сирийское телевидение сообщило, что удары по целям в Дамаске повредили здание Центра научных исследований (CERS), в котором располагались лаборатории и учебный центр, передает BBC News. В результате этой атаки никто не пострадал.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию.
Целями операции стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.