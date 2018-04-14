Россия не зафиксировала участия французской авиации в ударе по Сирии

RT
08:17, 14 апреля 2018
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Генштаб Вооруженных сил РФ не зафиксировал участия французской авиации в ударе западных союзников по Сирии. Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской.

«Российскими системами противовоздушной обороны на базах „Хмеймим“ и „Тартус“ своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано», — сказал он.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, целями французской авиации были исследовательский центр и еще два объекта, передает Reuters.

По словам Рудского, всего были выпущены 103 крылатые ракеты (в том числе «Томагавки»), а также управляемые авиабомбы GBU-38 и ракеты «воздух-земля». Сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету.

Рудской добавил, что ранее Россия по просьбе западных стран отказалась от поставок в Сирию комплексов C-300, но теперь готова вернуться к этому вопросу.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию.
Целями ударов стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.

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Сирийцы вышли на улицы Дамаска после ракетных ударов западных союзников. Фотография

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