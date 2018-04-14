Путин: США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и потакают террористам

Президент России Владимир Путин назвал удар западных стран по Сирии «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил Путин.

По словам президента, Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».