Путин: США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и потакают террористам

Президент России
07:46, 14 апреля 2018
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Президент России Владимир Путин назвал удар западных стран по Сирии «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил Путин.

По словам президента, Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

Президент России
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что случившееся — следствие того, что Россия не сдержала обещание гарантировать уничтожение сирийского химического оружие, данное Владимиром Путиным в 2013 году.
Целями ударов стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.

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