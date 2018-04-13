В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции

Спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США. Документ пока не зарегистрирован в электронной базе парламента.

Совет Госдумы намерен рассмотреть законопроект 16 апреля.

Среди прочего проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, пояснил спикер.

Обновление. По словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, законопроект предполагает ограничения ввоза в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Кроме того, предлагается прекратить международное сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, а также ввести ограничение на работу американцев в России.