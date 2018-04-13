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В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции

ТАСС
06:55, 13 апреля 2018
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Спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США. Документ пока не зарегистрирован в электронной базе парламента.

Совет Госдумы намерен рассмотреть законопроект 16 апреля.

Среди прочего проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, пояснил спикер.

Обновление. По словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, законопроект предполагает ограничения ввоза в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Кроме того, предлагается прекратить международное сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, а также ввести ограничение на работу американцев в России.

«Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц», — заявил Володин журналистам в пятницу.

ТАСС
6 апреля министерство финансов США представило расширенный санкционный список, в который попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 компаний.
Американские санкции привели к обвалу на российском рынке. Правительство пообещало предоставить поддержку компаниям, попавшим в санкционный список.

Новые санкции США против России

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