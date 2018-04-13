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Суд постановил заблокировать Telegram в России

Медиазона
08:33, 13 апреля 2018
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Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.

Представителей Telegram на заседании 13 апреля не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе». Тем не менее адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.

Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, затем Смолина в течение 40 минут готовила решение в совещательной комнате.

Согласно решению, к мессенджеру должны ограничить доступ до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

Медиазона
Блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно. За нарушение таким образом «пакета Яровой» мессенджер ранее оштрафовали на 800 тысяч рублей.

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