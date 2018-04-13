«Репортеры без границ» назвали блокировку Telegram новым ударом по свободе слова в России
Обновление. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность блокировкой Telegram и призвал российские власти пересмотреть это решение.
Решение о блокировке Telegram стало еще одним проявлением интернет-цензуры в России. Об этом говорится в заявлении Йохана Бира, главы офиса международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии.
Это новый мощный удар по свободе слова в России. Одновременно это предупредительный сигнал технологическим компаниям-гигантам, которые противодействуют российским властям. Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности их источников и собранных данных (англ. яз.).
Роскомнадзор 13 апреля внес Telegram в реестр запрещенных сайтов. Блокировку санкционировал Таганский районный суд Москвы.
Основатель мессенджера Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в заседании суда о блокировке. Тем не менее, представители Telegram намерены обжаловать решение Таганского суда.
Блокировка Telegram вызвана отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Telegram утверждает, что не имеет технической возможности выполнить требование спецслужбы.