Кремль: как только перестанет работать Telegram, перейдем на другой мессенджер

Meduza
10:01, 13 апреля 2018
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Кремль перейдет на другой мессенджер для работы с журналистами, как только в России будет заблокирован Telegram, используемый сейчас. Об этом на ежедневном брифинге 13 апреля объявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Надо посмотреть, какой [другой мессенджер] удобный. Какой обеспечивает удобство, скорость и качество — соединяет в себе, так сказать, весь набор услуг, тот и выберем», — добавил представитель Кремля.

На вопрос о том, будет ли Песков лично использовать Telegram через VPN, он ответил, что не знает. «Он пока работает. Как все остановится — перейду на что-то другое. Я просто не настолько sophisticated user (англ. — продвинутый пользователь), для меня это очень сложно», — добавил он.

Песков отказался сравнивать блокировку Telegram в России и блокировку российских сайтов на Украине. Он пояснил, что мессенджер был заблокирован за нарушение российских законов, а «ограничение доступа не было самоцелью».

«Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой [мессенджер]», — заявил Песков.

Meduza
13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России по требованию Роскомнадзор. Это было сделано потому, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи от переписки пользователей.

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В России блокируют Telegram

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