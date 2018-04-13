Кремль: как только перестанет работать Telegram, перейдем на другой мессенджер

Кремль перейдет на другой мессенджер для работы с журналистами, как только в России будет заблокирован Telegram, используемый сейчас. Об этом на ежедневном брифинге 13 апреля объявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Надо посмотреть, какой [другой мессенджер] удобный. Какой обеспечивает удобство, скорость и качество — соединяет в себе, так сказать, весь набор услуг, тот и выберем», — добавил представитель Кремля.

На вопрос о том, будет ли Песков лично использовать Telegram через VPN, он ответил, что не знает. «Он пока работает. Как все остановится — перейду на что-то другое. Я просто не настолько sophisticated user (англ. — продвинутый пользователь), для меня это очень сложно», — добавил он.

Песков отказался сравнивать блокировку Telegram в России и блокировку российских сайтов на Украине. Он пояснил, что мессенджер был заблокирован за нарушение российских законов, а «ограничение доступа не было самоцелью».