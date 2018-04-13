«Интерфакс»: провайдеры начнут блокировать Telegram c 16 апреля
Роскомнадзор начнет блокировку мессенджера Telegram c 16 апреля, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с решением ведомства.
«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — сказал собеседник агентства.
Роскомнадзор 13 апреля внес Telegram в реестр запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров отказался сообщить дату блокировки мессенджера.
Заблокировать Telegram в России постановил Таганский районный суд Москвы в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.