«Интерфакс»: провайдеры начнут блокировать Telegram c 16 апреля

Интерфакс
15:18, 13 апреля 2018
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Роскомнадзор начнет блокировку мессенджера Telegram c 16 апреля, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с решением ведомства.

«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — сказал собеседник агентства.

Роскомнадзор 13 апреля внес Telegram в реестр запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров отказался сообщить дату блокировки мессенджера.
Заблокировать Telegram в России постановил Таганский районный суд Москвы в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 

Блокировка Telegram в России

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