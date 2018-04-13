шапито

«Дуров, введи войска»: реакция соцсетей на блокировку Telegram в России

Meduza
10:16, 13 апреля 2018

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Рассмотрение иска заняло 18 минут. Судья Юлия Смолина разрешила начать блокировку до вступления решения по иску в законную силу.

Теперь пользователи соцсетей шутят про обход блокировки и покупку почтовых голубей, а также предлагают Роскомнадзору заблокировать самого себя.

Как я встретил столбняк

В твиттере также вспомнили про мессенджер ICQ, который был популярен в середине нулевых. Некоторые иронизируют, что блокировка Telegram — это cговор владельцев других мессенджеров — например, TamTam, прокси-серверов и VPN.

Как продолжить пользоваться Telegram

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Новости

    • новости

    Депутаты придумали новые санкции против США и других стран. Что предлагают запретить

    Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Сборник

    Наши партнерские материалы