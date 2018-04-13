«Дуров, введи войска»: реакция соцсетей на блокировку Telegram в России

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Рассмотрение иска заняло 18 минут. Судья Юлия Смолина разрешила начать блокировку до вступления решения по иску в законную силу.

Теперь пользователи соцсетей шутят про обход блокировки и покупку почтовых голубей, а также предлагают Роскомнадзору заблокировать самого себя.

«А если я верну стену, вы вернёте Телеграм?» © Павел Дуров — Артём Дерягин (@DerArto) April 13, 2018

ой, да ладно, рутрекер не заблокируют

ой, да ладно, впн не запретят

ой, да ладно, телегу не забанят



== вы находитесь здесь ==



ой, да ладно, интернет не изолируют

ой, да ладно, границу не закроют

ой, да ладно, монархию не вернут

ой, да ладно, крепостное право — это уже история — нужно построить зиккурат (@thatbananacat) April 13, 2018

Да я через VPN сидеть буду — Цитаты простых людей (@citati_prosto) April 13, 2018

Зашел на навсегда заблокированный насмерть рутрекер поскачивать свежие сериальчики — олежник (@oleg__lego) April 12, 2018

Чувак, который купил канал Бывшая за 5,5 миллионов рублей меньше полугода назад pic.twitter.com/9dujXPFdzb — Кирилл Родин (@k_rodin) April 13, 2018

Российская интеллигенция отреагировала на блокировку Телеграм в России pic.twitter.com/i7ElerSZUh — Константин (@KMPetrov3107) April 13, 2018

Надеюсь, российские чиновники хотя вы выкупили доли в крупнейших VPN-сервисах, иначе это совсем тупо. — Михаил Кафанов (@AveMisha) April 13, 2018

почтовый голубь купить москва — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) April 13, 2018

Дуров, введи войска! — Лось (19,6) (@poooovar) April 13, 2018

Идет как-то телега и видит прокси, надевает, а он ему как раз ХА — Rozlon (@Paletios9) April 13, 2018

Республика Беларусь организует туры кибер-туризма. Граждан Украины ожидают комфортабельные паблики с лучшими мемами ВК. Граждане России смогут вновь прочувствовать удовольствие от отправленного в телеграме стикера. Добро пожаловать в Беларусь. Добро пожаловать в Страну Свободы. — Чилик (@Chilikto) April 13, 2018

В твиттере также вспомнили про мессенджер ICQ, который был популярен в середине нулевых. Некоторые иронизируют, что блокировка Telegram — это cговор владельцев других мессенджеров — например, TamTam, прокси-серверов и VPN.

тем временем в офисе tamtam pic.twitter.com/Q7EUej3zXe — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) April 13, 2018

Пытаюсь вспомнить пароль от ICQ, пока безуспешно — Ivanov Kirill (@_kirillivanov_) April 13, 2018

Путин принял Россию с ICQ и оставит с ICQ — XS (@RPcreator) April 6, 2018

Больше всех остальных сейчас волнуются владельцы других популярных мессенджеров. Создатель вайбера с утра службу отстоял за здравие судьи. — Генси ☮ (@fcuktv) April 13, 2018