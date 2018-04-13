«Дуров, введи войска»: реакция соцсетей на блокировку Telegram в России
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Рассмотрение иска заняло 18 минут. Судья Юлия Смолина разрешила начать блокировку до вступления решения по иску в законную силу.
Теперь пользователи соцсетей шутят про обход блокировки и покупку почтовых голубей, а также предлагают Роскомнадзору заблокировать самого себя.
«А если я верну стену, вы вернёте Телеграм?» © Павел Дуров— Артём Дерягин (@DerArto) April 13, 2018
ой, да ладно, рутрекер не заблокируют— нужно построить зиккурат (@thatbananacat) April 13, 2018
ой, да ладно, впн не запретят
ой, да ладно, телегу не забанят
== вы находитесь здесь ==
ой, да ладно, интернет не изолируют
ой, да ладно, границу не закроют
ой, да ладно, монархию не вернут
ой, да ладно, крепостное право — это уже история
Да я через VPN сидеть буду— Цитаты простых людей (@citati_prosto) April 13, 2018
Зашел на навсегда заблокированный насмерть рутрекер поскачивать свежие сериальчики— олежник (@oleg__lego) April 12, 2018
April 13, 2018
Чувак, который купил канал Бывшая за 5,5 миллионов рублей меньше полугода назад pic.twitter.com/9dujXPFdzb— Кирилл Родин (@k_rodin) April 13, 2018
Российская интеллигенция отреагировала на блокировку Телеграм в России pic.twitter.com/i7ElerSZUh— Константин (@KMPetrov3107) April 13, 2018
Надеюсь, российские чиновники хотя вы выкупили доли в крупнейших VPN-сервисах, иначе это совсем тупо.— Михаил Кафанов (@AveMisha) April 13, 2018
почтовый голубь купить москва— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) April 13, 2018
Дуров, введи войска!— Лось (19,6) (@poooovar) April 13, 2018
Идет как-то телега и видит прокси, надевает, а он ему как раз ХА— Rozlon (@Paletios9) April 13, 2018
Пацаны, гоу, я создал pic.twitter.com/MYQIlZwWRV— Сергей Д (@sd0107) April 13, 2018
Республика Беларусь организует туры кибер-туризма. Граждан Украины ожидают комфортабельные паблики с лучшими мемами ВК. Граждане России смогут вновь прочувствовать удовольствие от отправленного в телеграме стикера. Добро пожаловать в Беларусь. Добро пожаловать в Страну Свободы.— Чилик (@Chilikto) April 13, 2018
В твиттере также вспомнили про мессенджер ICQ, который был популярен в середине нулевых. Некоторые иронизируют, что блокировка Telegram — это cговор владельцев других мессенджеров — например, TamTam, прокси-серверов и VPN.
тем временем в офисе tamtam pic.twitter.com/Q7EUej3zXe— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) April 13, 2018
Пытаюсь вспомнить пароль от ICQ, пока безуспешно— Ivanov Kirill (@_kirillivanov_) April 13, 2018
Путин принял Россию с ICQ и оставит с ICQ— XS (@RPcreator) April 6, 2018
Больше всех остальных сейчас волнуются владельцы других популярных мессенджеров. Создатель вайбера с утра службу отстоял за здравие судьи.— Генси ☮ (@fcuktv) April 13, 2018