Авторам телеграм-каналов предложили бесплатную рекламу во «ВКонтакте»

ВКонтакте
11:19, 13 апреля 2018
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов каналов мессенджера Telegram, о блокировке которого на территории России было объявлено 13 апреля.

Авторы всех телеграм-каналов, аудитория которых превышает тысячу подписчиков, могут получить купоны на бесплатное продвижение своих сообществ во «ВКонтакте». Для этого достаточно в личной переписке с сообществом «ВКонтакте с авторами» указать ссылки на свой ресурсы в Telegram и «ВКонтакте».

Продвижение осуществляется через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчета 10 000 показов за каждую 1000 подписчиков.Никакие меры не должны помешать распространению творчества и хорошего контента. Желаем вам успехов и новой аудитории!

ВКонтакте
13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России по иску Роскомнадзора. Ранее мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

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