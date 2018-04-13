Авторам телеграм-каналов предложили бесплатную рекламу во «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов каналов мессенджера Telegram, о блокировке которого на территории России было объявлено 13 апреля.
Авторы всех телеграм-каналов, аудитория которых превышает тысячу подписчиков, могут получить купоны на бесплатное продвижение своих сообществ во «ВКонтакте». Для этого достаточно в личной переписке с сообществом «ВКонтакте с авторами» указать ссылки на свой ресурсы в Telegram и «ВКонтакте».
Продвижение осуществляется через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчета 10 000 показов за каждую 1000 подписчиков.Никакие меры не должны помешать распространению творчества и хорошего контента. Желаем вам успехов и новой аудитории!