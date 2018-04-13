Авиакомпании отказались от полетов над Сирией в ожидании ракетного удара
Большинство авиакомпаний изменили маршруты, отказавшись от полетов над Сирией, сообщает The New York Times.
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) 11 апреля разослало уведомление об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря из-за возможного ракетного удара. Схожее предупреждение отправила и Росавиация.
Предупреждения носили рекомендательный характер, однако почти все авиакомпании решили изменить маршруты. В частности, пишет The New York Times, от полетов над Сирией временно отказались Lufthansa, Air France и easyJet.
Американским авиаперевозчикам, напоминает издание, полеты над Сирией ранее были запрещены Федеральной авиационной администрацией США.
Американский президент Дональд Трамп ранее пообещал «силовой ответ» президенту Сирии Башару Асаду, которого Америка и ее союзники обвиняют в применении химического оружия в Восточной Гуте.
Предполагалось, что решение о ракетном ударе по Сирии будет принято 10-11 апреля. Однако 12 апреля Трамп заявил, что перед тем, как принять решение об ударе, он проведет дополнительные консультации с союзниками.
По данным CNBC, США рассматривают восемь возможных целей ракетного удара по Сирии, в том числе две авиабазы, исследовательский центр и предполагаемые места производства химического оружия.
Власти Сирии и Россия применение химического оружия в Восточной Гуте категорически отрицают. Американский телеканал MSNBC, в свою очередь, сообщает, что у США есть доказательства химической атаки.