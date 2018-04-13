Авиакомпании отказались от полетов над Сирией в ожидании ракетного удара

Большинство авиакомпаний изменили маршруты, отказавшись от полетов над Сирией, сообщает The New York Times.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) 11 апреля разослало уведомление об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря из-за возможного ракетного удара. Схожее предупреждение отправила и Росавиация.

Предупреждения носили рекомендательный характер, однако почти все авиакомпании решили изменить маршруты. В частности, пишет The New York Times, от полетов над Сирией временно отказались Lufthansa, Air France и easyJet.

Американским авиаперевозчикам, напоминает издание, полеты над Сирией ранее были запрещены Федеральной авиационной администрацией США.