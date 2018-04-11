Авиакомпании получили предупреждение о возможном ракетном ударе по Сирии

Росавиация и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) разослали авиакомпаниям уведомление об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря.
В телеграмме, направленной Росавиацией 10 апреля, рассказал источник ТАСС, авиакомпании просят уделять особое внимание при планировании полетов в этом районе и напоминают о необходимости отслеживать NOTAM — извещения для пилотов с оперативной информацией. По какой причине выпущено такое предупреждение в телеграмме Росавиации не указывается.
Европейское агентство по авиационной безопасности 10 апреля также уведомило авиакомпании о необходимости усиления контроля за полетами в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии (Кипр). EASA указало, что такая мера необходима из-за возможного нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и/ или ракет класса воздух-земля в течение следующих 72 часов.
В EASA предупредили и о возможности сбоев в работе аэронавигационного оборудования из-за ракетного удара.
7 апреля несколько неправительственных организаций, работающих в сирийском регионе Восточная Гута, сообщили о применении химического оружия в городе Дума, в результате которого есть многочисленные погибшие и пострадавшие.
Ответственность за применение химического оружия США и другие западные страны возложили на войска президента Сирии Башара Асада. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Россия и Иран, поддерживающие режим Асада, заплатят «большую цену».
9 апреля Трамп заявил, что в течение двух суток примет решение о том, применять ли военную силу в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку.
В апреле 2017 года США обвинили режим Асада в применении химического оружия в провинции Идлиб и нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС, с которого, как утверждает Пентагон, вылетали самолеты, участвовавшие в химической атаке.
Россия и Сирия все обвинения в применении химического оружия категорически отрицают.
10 апреля Совет безопасности ООН провел
очередное заседание по ситуации в Сирии. На заседании были представлены три резолюции, касающиеся расследования инцидентов с применением химического оружия — две российские и одна американская. Ни одна из них принята не была.