Авиакомпании получили предупреждение о возможном ракетном ударе по Сирии

Росавиация и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) разослали авиакомпаниям уведомление об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря.

В телеграмме, направленной Росавиацией 10 апреля, рассказал источник ТАСС, авиакомпании просят уделять особое внимание при планировании полетов в этом районе и напоминают о необходимости отслеживать NOTAM — извещения для пилотов с оперативной информацией. По какой причине выпущено такое предупреждение в телеграмме Росавиации не указывается.

Европейское агентство по авиационной безопасности 10 апреля также уведомило авиакомпании о необходимости усиления контроля за полетами в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии (Кипр). EASA указало, что такая мера необходима из-за возможного нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и/ или ракет класса воздух-земля в течение следующих 72 часов.

В EASA предупредили и о возможности сбоев в работе аэронавигационного оборудования из-за ракетного удара.