Войска Асада взяли контроль над Думой. В город введена военная полиция из России

Город Дума, расположенный в регионе Восточная Гута, полностью перешел под контроль правительственных войск Сирии. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны России, поступившем в редакцию «Медузы».

12 апреля в Думу были введены подразделения российской военной полиции, которые станут «гарантом соблюдения правопорядка в городе», добавили в Минобороны.

Российская сторона также продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей. Всего, по информации военного ведомства РФ, с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 166 тысяч 644 человек.