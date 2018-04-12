В Эстонии посадили на пять лет тренера из Пскова, который попросил там убежище. Его признали виновным в работе на ФСБ

В Эстонии за сотрудничество с ФСБ был осужден россиянин Михаил Петров, который в июне 2017 года попросил там политическое убежище в связи с возможным преследованием со стороны российских спецслужб.

Петров приговорен к пяти годам лишения свободы. По утверждению эстонских властей, он сотрудничал с ФСБ с 1990-х годов, передавая ведомству данные о «зданиях, работниках, транспортных средствах и лицах», имевших контакты с полицией безопасности Эстонии. По словам главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, Петров ранее жил в Эстонии.

В ведомстве рассказали Delfi, что знали о деятельности Петрова до того, как он бежал в Эстонию. По их мнению, он искренне просил об убежище, действуя не в интересах российских спецслужб.

Приговор был вынесен в октябре 2017 года, но о нем стало известно только сейчас из публикации полиции безопасности. В феврале 2018-го стало известно, что Эстония отказала Петрову в убежище, однако о том, что он предстал перед судом, не сообщалось.