Сечин пришел на допрос по делу Улюкаева

Допрос Сечина будет проходить в закрытом режиме, журналистов попросили покинуть зал заседаний. Необходимость такого решения прокурор объяснил тем, что показания Сечина будут составлять коммерческую тайну.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел на допрос в суд, рассматривающий апелляцию на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщил корреспондент «Медузы», находящийся в Мосгорсуде.

В декабре Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем в 130 миллионов рублей.

Улюкаев свою вину не признал. Он обвинял Сечина и бывшего главу службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации.

Сечина несколько раз вызывали повесткой на заседания суда по делу Улюкаева, однако глава «Роснефти» так и не пришел. Он, как сообщалось, дал показания в письменном виде. Адвокаты Улюкаева настаивали, что суд не может ссылаться на такие показания.