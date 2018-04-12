Против Международного союза биатлонистов началось расследование. Его руководство подозревают во взятках за сокрытие допинга у россиян

Прокуратура Австрии начала антикоррупционное расследование в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). По данным СМИ, руководство IBU подозревается в получении взяток за игнорирование допинговых нарушений десятков российских спортсменов.

В прокуратуре считают, в частности, что в IBU не реагировали на сообщения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинговых нарушениях. Сумма фигурирующих в деле взяток оценивается в 300 тысяч долларов. Расследование касается в первую очередь чемпионата мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене, но в деле есть и более ранние эпизоды.

Президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш сложили с себя полномочия на время расследования. В офисах IBU в Зальцбурге и дома у Бессеберга в Норвегии прошли обыски.

По данным норвежского издания VG, Андерса Бессеберга обвиняют в сокрытии 65 случаев допинговых нарушений российскими спортсменами с 2011 года. Источники издания говорят, что нарушения были найдены у 17 из 22 российских биатлонистов, участвовавших в Кубке мира и Кубке IBU в сезоне 2016/2017.

Французская газета Le Monde, ознакомившаяся с документами ВАДА, сообщило, что Бессеберга и Реш подозревают в действиях в интересах российских спортсменов по просьбе и . Издание пишет, что в документах ВАДА есть показания ; он утверждает, что в 2013 году слышал разговор Тихонова и Кравцова о том, сколько сотен тысяч евро наличными, якобы предназначенных для Бессеберга, помещается в сумку.

Бессеберг отверг обвинения в свой адрес.