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Против Международного союза биатлонистов началось расследование. Его руководство подозревают во взятках за сокрытие допинга у россиян

AFP
14:20, 12 апреля 2018
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Прокуратура Австрии начала антикоррупционное расследование в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). По данным СМИ, руководство IBU подозревается в получении взяток за игнорирование допинговых нарушений десятков российских спортсменов. 

В прокуратуре считают, в частности, что в IBU не реагировали на сообщения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинговых нарушениях. Сумма фигурирующих в деле взяток оценивается в 300 тысяч долларов. Расследование касается в первую очередь чемпионата мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене, но в деле есть и более ранние эпизоды.

Президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш сложили с себя полномочия на время расследования. В офисах IBU в Зальцбурге и дома у Бессеберга в Норвегии прошли обыски.

По данным норвежского издания VG, Андерса Бессеберга обвиняют в сокрытии 65 случаев допинговых нарушений российскими спортсменами с 2011 года. Источники издания говорят, что нарушения были найдены у 17 из 22 российских биатлонистов, участвовавших в Кубке мира и Кубке IBU в сезоне 2016/2017.

Французская газета Le Monde, ознакомившаяся с документами ВАДА, сообщило, что Бессеберга и Реш подозревают в действиях в интересах российских спортсменов по просьбе Александра Тихонова и Александра Кравцова. Издание пишет, что в документах ВАДА есть показания Григория Родченкова; он утверждает, что в 2013 году слышал разговор Тихонова и Кравцова о том, сколько сотен тысяч евро наличными, якобы предназначенных для Бессеберга, помещается в сумку.

Бессеберг отверг обвинения в свой адрес.

Согласно ВАДА, беспокойство вызывают проблемы с биологическими паспортами спортсменов, «непоколебимая поддержка Бессебергом российских интересов» и решение провести в Тюмени чемпионат мира 2021 года (англ. яз.).

AFP
На Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане были допущены только четверо биатлонистов из России: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева. Других спортсменов, в том числе лидеров команды, МОК на соревнования не пригласил; при этом о подозрениях в отношении части из них известно не было.
Чемпионат мира по биатлону 2021 года было решено провести в Тюмени в 2016 году, когда против России уже были выдвинуты обвинения в систематических допинговых нарушениях. В 2017 году под давлением международных организаций исполком IBU лишил Тюмень чемпионата мира.
Международные организации, в том числе ВАДА и МОК, обвиняют Россию в создании государственной системы употребления допинга и подтасовке допинг-проб, в том числе на Олимпиаде в Сочи 2014 года. За последние годы десятки российских спортсменов были дисквалифицированы и лишены медалей.
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